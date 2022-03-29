Владивосток, 29 марта, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Вечером 28 марта в районе дома №91 на улице Бородинская во Владивостоке случилось сразу несколько ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю ДТП во Владивостоке

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Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомашины Lexus RX 350 столкнулся с автомашиной Toyota Hiace. На скользком участке дороги с микроавтобусом, который ранее стал участником дорожно-транспортного происшествия, столкнулась автомашина Mazda Demio.

В непосредственной близости от места ДТП водитель Subaru Forester, который также не учел дорожные условия, совершил столкновение с Toyota Rav 4, а водитель автомашины Toyota Prius въехал в Subaru Forester и Lexus RX 350.

Пострадавших нет, а машины получили механические повреждения. В отношении четырех участников ДТП вынесены определения об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса на автомобильной дороге «Санкт-Петербург — Ручьи».