Тюмень, 29 марта, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Тюменские производители кондитерских изделий из-за подорожания сахара и какао работают в убыток. Об этом сообщает портал 72.ru.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». Реж. Борис Степанцев. 1968. СССР Праздничный торт

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

По словам одного из владельцев кондитерской фирмы, ему придётся поднять стоимость пирожных и тортов. В ином случае он будет вынужден закрыть производство.

«Про упаковку… цены на нёё уже подняли в январе и феврале, их ещё раз повысили на 30−40%. Большой рулон скотча стоил 70 рублей, сейчас — 150−180. Рулон кассовой ленты, который стоил 20 рублей, теперь уже — 150. Стоимость этикеток выросла вдвое. Неделю вообще не мог купить сахар, даже у крупных поставщиков. Вчера купил сахар по 90 рублей за килограмм, а у нас при определении стоимости торта идет расчёт, что сахар стоит 50. Можно сказать, что мы уже работаем себе в убыток», — пояснил владелец предприятия.

По словам кондитера, выросли цены на маргарин — на 60%, растительные сливки — на 70%. какао в три раза, эмульгаторы — на 100%, сгущённое молоко — на 40%, шоколад — на 40−50%. Стабильной остаётся лишь стоимость муки и яиц.

Предприниматель отметил, что какое-то время его предприятие будет отпускать торты и пирожные по прежним ценам, пока есть старые запасы ингредиентов. Но когда они закончатся, ему придётся поднять стоимость продукции. Учитывая, что торт — это продукт не первой необходимости, покупатели будут себе отказывать в дорогостоящем лакомстве и его фирму может настигнуть разорение.

Как 28 марта сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза РФ в России за неделю отпускная цена на сахар у производителей увеличилась на 13,2%.