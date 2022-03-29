Екатеринбург, 29 марта, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Свердловской области чиновники провели уже несколько встреч с предпринимателями по мерам их поддержки. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Council.gov.ru Александр Брод

На этих встречах поднимаются вопросы дополнительных бюджетных ассигнований, продовольственной безопасности, развития импортозамещения и другие. «Предприниматели активно включились в диалог с органами власти», — сказал Брод.

Он подчеркнул, что в условиях беспрецедентного режима санкций меры поддержки всех отраслей экономики, а также сельского хозяйства и малого/среднего бизнеса очень важны. Как сообщало ИА REGNUM, беспрецедентные санкции против России были введены США и их сателлитами после начала Россией спецоперации на Украине.