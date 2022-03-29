Пермь, 29 марта, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В Перми откладывается открытие экстрим-парка. Причиной тому судебная тяжба. Об этом сообщает портал properm.ru.

verkeorg Суд

В Арбитражном суде Пермского края находится дело, где МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» просит признать за собой право собственности и право оперативного управления построенным спорткомплексом и экстрим-парком на ул. Екатерининская. Ответчиком выступает мэрия. В рамках дела назначена экспертиза. Она пройдет в период 22 марта — 21 апреля.

Добавим, экстрим-парк начали строить в 2019 году. Объект планировали ввести в строй в 2020 году. До сих пор парк закрыт.