Новосибирск, 29 марта, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В Новосибирске на станции технического обслуживания (СТО) в Калининском районе произошёл крупный пожар. На его тушение ушло чуть меньше часа, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Пожар на СТО

Возгорание произошло вечером накануне, 28 марта. Здание оказалось полностью в огне. К моменту приезда пожарных двухэтажное строение горело открытым огнём. Они проложили магистральную линию от пожарного гидранта и подали ствол на защиту соседних жилых зданий. Сотрудники ГИБДД перекрыли улицу для проезда автомобилей. Во время тушения произошло обрушение кровли. Из опасной зоны успели вынести один пропановый баллон на 40 литров. Общая площадь горения составила около 200 квадратных метров.

«Из горящего здания люди эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

На месте работали 23 человека и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.