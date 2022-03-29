Жительница Алтая успокаивала годовалого сына кулаками, мальчик умер
Барнаул, 29 марта, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Жительница Бурлинского района Алтайского края получила 9 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за избиение до смерти своего годовалого сына. Подробности 29 марта сообщает территориальное СУ СК РФ по Алтайскому краю.
По версии следствия и суда, днем 6 июня 2021 года, в одном из сел Бурлинского района 37-летняя женщина, пытаясь успокоить своего годовалого сына, нанесла ему не менее семи ударов в область головы и туловища. Женщина доставила ребенка в медицинское учреждение, однако от полученных телесных повреждений мальчик по дороге скончался.
Ранее она была осуждена Бурлинским районным судом за совершение преступления в отношении своего семилетнего сына (истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью) и ей назначено условное наказание. По решению суда подозреваемая была лишена родительских прав в отношении трех старших детей.
В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном не признала. Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная трагедия случилась в январе 2020 года: 45-летний житель Бийска, оставшись наедине со своим двухмесячным сыном, забил ребёнка до смерти за плач.
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