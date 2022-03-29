Барнаул, 29 марта, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Жительница Бурлинского района Алтайского края получила 9 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за избиение до смерти своего годовалого сына. Подробности 29 марта сообщает территориальное СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Пауль Клее. Любой вид жестокости. 1919

По версии следствия и суда, днем 6 июня 2021 года, в одном из сел Бурлинского района 37-летняя женщина, пытаясь успокоить своего годовалого сына, нанесла ему не менее семи ударов в область головы и туловища. Женщина доставила ребенка в медицинское учреждение, однако от полученных телесных повреждений мальчик по дороге скончался.

Ранее она была осуждена Бурлинским районным судом за совершение преступления в отношении своего семилетнего сына (истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью) и ей назначено условное наказание. По решению суда подозреваемая была лишена родительских прав в отношении трех старших детей.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном не признала. Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная трагедия случилась в январе 2020 года: 45-летний житель Бийска, оставшись наедине со своим двухмесячным сыном, забил ребёнка до смерти за плач.

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