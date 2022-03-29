Вашингтон, 29 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Поклонники Elden Ring обнаружили в файлах игры упоминание о функции, от которой студия FromSoftware отказалась в процессе разработки. Об этом 29 марта сообщает портал Comicbook.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Датамайнер (человек, занимающийся поиском данных в сети и их анализом), известный в сети под ником JesterPatches, опубликовал изображения, которые указывают, что изначально FromSoftware планировала добавить в Elden Ring бестиарий. Он показал 64 значка, которые выполнены в разных вариантах. JesterPatches предположил, что затемнённые иконки должны были указывать на монстров, с которыми игрок уже встречался.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонник Fallout: New Vegas добавил в игру систему сообщений из Elden Ring. Теперь поклонники ролевого экшна студии Obsidian Entertainment получили возможность оставлять в мире сообщений для других игроков.