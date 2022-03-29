Дедоплис-Цкаро, , 13:28 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили был обвинён в том, что представил выгодный государтсвенный контракт своему родственнику, сообщает 28 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ираклий Гарибашвили President.gov.ua

Окружение премьер-министра Гарибашвили попало в центр внимания после очередного государственного тендера. Компания «Серпантин», принадлежащая родственнику главы правительства, проведёт дорожные работы в городе Дедоплис-Цкаро, расположенном в Восточной Грузии, в регионе Кахетия. Компания получит из 14 млн. лари (около $ 3,2 млн.).

Гарибашвили неоднократно обвиняли в покровительстве так назваемому «кахетинскому клану», в который входят его родственники.