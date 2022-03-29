Оренбург, , 07:27 — REGNUM В судах Оренбургской области находится восемь административных производств, в которых речь идет о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Суд

Так, в областном центре 22-летнему горожанину грозит административная ответственность за комментарий в соцсети. Составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Напомним, ранее житель Оренбурга 1962 года рождения поплатился за распространение листовок. Суд оштрафовал мужчину за дискредитацию российской армии на 30 тыс. рублей.

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