Якутск, 29 марта, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Якутске на видео сняли драку двух школьников. На кадрах один мальчик пинает ногами другого, рядом стоит и смотрит взрослый. Пользователи соцсетей возмущены как одобрением мужчины, так и тем, что ребёнок, которого бьют — не дерётся, а слабо пытается защищаться, лёжа на снегу.

Иван Шилов ИА REGNUM Драка

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Видео сняли школьники, за кадром они подбадривали нападавшего мальчика. За отбивающегося ребёнка заступился прохожий в камуфляжной одежде, которому пытался перегородить путь наблюдавший драку взрослый.

Дети пишут в соцсетях, что мальчика, которого били, травят в школе. После инцидента его мать написала заявление в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Якутии в драке школьников разглядели национализм. Избитые группой детей школьники были саха по национальности.