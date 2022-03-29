Оренбург, 29 марта, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Новый глава Оренбурга Сергей Салмин начал формировать команду управленцев. Принят ряд кадровых решений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Так, 28 марта на должность заместителя главы Оренбурга по социальным вопросам принята Елена Иванова. Главой Южного округа назначен Владимир Решетов.

Стоит отметить, одним из первых Салмин назначил руководителя Северного округа. Им стал Андрей Кембель, занимавший эту должность с 14 января 2022 года.

Напомним, Сергей Салмин одержал победу в конкурсе на пост главы муниципалитета. В должность он вступил 24 марта.