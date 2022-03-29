Кемерово, , 07:19 — REGNUM В Кемеровской области из-за неустойчивых температур на карнизах многих домов образуются сосульки, на скатах крыш — масса заледенелого снега. Они могут обрушиться и нанести травмы находящимся внизу людям, серьезный ущерб припаркованному транспорту. Об этом предупредили сотрудники регионального управления МЧС РФ.

Сосульки Дарья Драй © ИА REGNUM

Кузбассовцам рекомендуют соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам домов.

Также в ведомстве просят уделить особое внимание безопасности детей и разъяснить им опасность игр во время оттепели под карнизами крыш домов, исключить их пребывание во внеучебное время в этих местах.