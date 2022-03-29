Кемерово, 29 марта, 2022, 07:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области из-за неустойчивых температур на карнизах многих домов образуются сосульки, на скатах крыш — масса заледенелого снега. Они могут обрушиться и нанести травмы находящимся внизу людям, серьезный ущерб припаркованному транспорту. Об этом предупредили сотрудники регионального управления МЧС РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки

Кузбассовцам рекомендуют соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам домов.

Также в ведомстве просят уделить особое внимание безопасности детей и разъяснить им опасность игр во время оттепели под карнизами крыш домов, исключить их пребывание во внеучебное время в этих местах.