Москва, , 07:17 — REGNUM Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил крупный иск Роскосмоса к Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королёва, ведущей свою историю с 1946 года. Вердикт могут обжаловать в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

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Судья Архипова взыскала с ПАО в пользу госкорпорации «по государственному контракту от 09.12.2015 года № 351-С241/15/323 неустойку в размере 264 256 065,92 рубля». В остальной части иска было отказано. Помимо этого, ПАО должно выплатить в доход федерального бюджета госпошлину — 200 тыс. рублей.

Напомним, заявление подано в суд в конце августа 2021 года. Сумма требований составляла более 268,8 млн рублей. На начальном этапе иск из-за недочётов был оставлен без движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в марте госкорпорация подала иск к той же компании о взыскании более 35 млн рублей.