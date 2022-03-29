Роскосмос взыскал с ракетно-космической корпорации 264 млн рублей
Москва, 29 марта, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил крупный иск Роскосмоса к Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королёва, ведущей свою историю с 1946 года. Вердикт могут обжаловать в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.
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Напомним, заявление подано в суд в конце августа 2021 года. Сумма требований составляла более 268,8 млн рублей. На начальном этапе иск из-за недочётов был оставлен без движения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в марте госкорпорация подала иск к той же компании о взыскании более 35 млн рублей.