Кемерово, , 07:09 — REGNUM Жителя Кемеровской области признали виновным в истязании сына. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Жестокое обращение с детьми Pixabay.com

Установлено, что 29-летний кузбассовец систематически избивал 4-летнего сына ремнём, закрывал его в комнате, запрещая выходить. При этом супруга просила его не делать этого. Однако осуждённый полагал, что толька так может стать для мальчика авторитетом.

Следы побоев заметил воспитатель в детском саду, которая и сообщила в полицию. Ребёнка изъяли из семьи. Мужчина вину признал. Рассматривается вопрос о лишении родительских прав обоих родителей. Сейчас мальчик помещён в социальное учреждение.