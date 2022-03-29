Анкара, 29 марта 2022, 13:14 — REGNUM Несмотря на американская давление на Турцию, Анкара пока не рискует поставлять ЗРК С-400 Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта сообщил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.
В то же время, отметил политолог, Турция активно накачивала Украину оружием, в том числе, и боевыми беспилотниками «Байрактар». Сегодня поставки вооружений на Украину активно продолжаются, в том числе и со стороны Анкары. Украине активно помогают и вооружением, и наемниками под видом добровольцев из разных стран. По мнению эксперта, Россия сегодня ведет борьбу с коллективным Западом и его союзниками, а Украина является не стороной конфликта, а полем, где это столкновение происходит.
Напомним, что США требует от Турции передать Украине зенитно-ракетный комплекс С-400 российского производства