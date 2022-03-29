Анкара, 29 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Несмотря на американская давление на Турцию, Анкара пока не рискует поставлять ЗРК С-400 Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта сообщил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

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Арман Гукасян «Совершенно ясно, что есть давление на Анкару по данному вопросу, однако, не думаю, что Анкара пойдёт на это так быстро. Анкара в качестве члена НАТО находится в определенной зависимости от Запада, в частности, от США, однако, идти открыто против России Турции не хотелось бы. Это будет сделано со стороны руководства Турции в самом крайнем случае. Сегодня Эрдоган занял больше выжидательную позицию. Предоставление ЗРК С-400 Украине приведет к большой напряженности в отношениях Москвы и Анкары, и я считаю маловероятным, что Турция пойдёт на этот шаг на этом этапе. Возможно, что в случае неудач России на Украине Турция пошла бы на это, но пока российская военная операция идет своим ходом, и нет оснований полагать, что ситуация ухудшится для Москвы».

В то же время, отметил политолог, Турция активно накачивала Украину оружием, в том числе, и боевыми беспилотниками «Байрактар». Сегодня поставки вооружений на Украину активно продолжаются, в том числе и со стороны Анкары. Украине активно помогают и вооружением, и наемниками под видом добровольцев из разных стран. По мнению эксперта, Россия сегодня ведет борьбу с коллективным Западом и его союзниками, а Украина является не стороной конфликта, а полем, где это столкновение происходит.

Напомним, что США требует от Турции передать Украине зенитно-ракетный комплекс С-400 российского производства