Челябинск, 29 марта, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В одной из школ Челябинска для первоклассников провели урок мата. Об этом пишут СМИ.

Yohanan Lakicevic Слова

По данным 74.ru, тьютор пыталась объяснить детям, что говорить матерные слова плохо. Законные представители учеников говорят, что на вопрос педагога о том, какие плохие слова им известны, первоклассники якобы несколько минут грязно ругались.

В администрации школы журналистам пояснили, что тема урока была согласована с руководством. При этом по данным директора, на вопрос о знании матерных слов дети якобы промолчали.