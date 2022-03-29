Бикин, Хабаровский край, 29 марта, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Бикине городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего местного жителя, который в пьяном состоянии совершил наезд на ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Цитата из к/ф «Грязь». реж Джон С. Бейрд. 2013. Великобритания, Германия, Швеция, Бельгия, США Пьяный

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В суде установлено, что в августе 2021 года мужчина, управляя автомобилем в состоянии опьянения и двигаясь с превышением допустимой скорости по улцине Лазо в Бикине, не уступил дорогу ребёнку, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил наезд на него.

В результате ДТП 9-летний мальчик скончался на месте. Подсудимый вину признал.

Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области произошло смертельное ДТП. Трактор задавил пешехода.