Донецк, , 06:59 — REGNUM Населённый пункт Ясиноватая на территории Донецкой Народной Республики обстреляли украинские каратели. Об этом 29 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Обстрел со стороны киевских войск был зафиксирован в 06:20 мск со стороны населённого пункта Авдеевка. Украинские боевики выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 122 мм.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Донбассе массово воюют наёмники из других государств.

Читайте ранее в этом сюжете: В Донбассе массово воюют наёмники из Латвии