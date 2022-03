Пекин, , 06:58 — REGNUM Регулятор по ценным бумагам Китая одобрил первичное публичное размещение акций (IPO) четырех компаний, входящих в совет по науке и технологическим инновациям, сообщает агентство Синьхуа.

Компании GemPharmatech Co., Ltd., HCFA Technology Co., Ltd., Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. и Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd. будут перечислены в совете по научно-техническим инновациям Шанхайской фондовой биржи, широко известном как STAR market, согласно Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Компании и их андеррайтеры подтвердят даты IPO и опубликуют проспекты после обсуждения с фондовой биржей.

STAR market, открытый в июне 2019 года и предназначенный для поддержки компаний в высокотехнологичных и стратегически развивающихся секторах, смягчил свои критерии листинга, но принял более высокие требования к раскрытию информации.