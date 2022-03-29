Псковская область, 18 июля, 2003, 12:24 — ИА Регнум. Концерт Эдинбургского молодежного симфонического оркестра из Шотландии, посвященный 1100-летию города Пскова, состоится сегодня, 18 июля, в Зеленом театре. Симфонический оркестр насчитывает около ста человек в возрасте от 13 до 21 года, среди которых знаменитые солисты: саксофонист Томми Смит и ударник Эвелин Гленни. С Эдинбургским симфоническим оркестром работают известные дирижеры Джеймс Лугрен, Христофер Эди, Александр Мирет, Хилари Девен Веттон, Ин Шао. В программу симфонического оркестра включена музыка русских и шотландских композиторов.

Как сообщает ИА REGNUM - Псков, осенью 2002 года делегация представителей Эдинбургского молодежного симфонического оркестра в составе администратора Марджори Дугала, директора Доналда Гори и директора АО "Музыка и путешествия" Матью Гроката побывала в Пскове с ознакомительным визитом. Целью поездки гостей стала подготовка гастролей оркестра в июле 2003 года, посвященных юбилею города.