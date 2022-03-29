Киселёвск, Кемеровская область, , 06:58 — REGNUM В Кемеровской области вынесен приговор 59-летнему врачу-терапевту одной из городских больниц Киселёвска, который за взятку оформил фиктивный больничный лист. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Паспорт, полис, больничный лист Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Установлено, что к врачу обратилась местная жительница с просьбой за деньги оформить больничный лист без установления факта заболевания. Врач согласился, оценив услугу в 15 тысяч рублей. Об этом стало известно полицейским. Женщина сотрудничала с правоохранительными органами. Врача задержали при передаче денег. Обвиняемый вину признал.

Суд приговорил его к трём годам одному месяцу лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.