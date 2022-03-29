Пекин, , 06:56 — REGNUM Национальная интеллектуальная платформа для предоставления ряда государственных услуг, связанных с образованием, была запущена в Китае, сообщает 28 марта Министерство образования КНР.

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Платформа, www.smartedu.cn объединяет платформы Китая для начального и среднего школьного образования, профессионального образования и высшего образования, а также платформу услуг по трудоустройству для выпускников колледжей. Она предоставит пользователям широкий спектр курсов и образовательных услуг.

На церемонии запуска министр образования Хуай Цзиньпэн пообещал использовать ее для создания цифровой системы государственных услуг в сфере образования и создания онлайн-класса для учителей и учащихся на переднем крае борьбы с COVID-19.