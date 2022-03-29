Чита, , 06:55 — REGNUM Выставка «Художники книги — детям» откроется в музейно-выставочном центре Забайкальского края. Как сообщает 29 марта министерство культуры региона, показ подготовлен к Международному дню детской книги, который отмечается 2 апреля, в день рождения датского сказочника Ганса Кристиана Андерсена.

Выставка работ известных российских иллюстраторов откроется в Чите Министерство культуры Забайкалья

Гостей выставки ждут 30 произведений из коллекции музейно-выставочного центра. В их числе работы известных российских иллюстраторов Михаила Майофиса, Владимира Милашевского и Николая Муратова, художников Валерия Мольнара, Анны Попович и Василия Парникова.

«Иллюстрации этих художников к известным сказкам порадуют детей и взрослых. Их работы отличаются полетом фантазии, мастерством художника как рассказчика и первого проводника в мир литературы. Особый интерес вызывают рисунки Николая Муратова к бессмертной комедии Дениса Фонвизина «Недоросль», которой исполнилось 240 лет», — рассказали в музее.

Выставка «Художники книги — детям» начнет свою работу 1 апреля и продлится до 22 мая.

Международный день детской книги был учреждён в 1967 году Международным советом по детской книге по инициативе немецкой писательницы Йеллы Лепман.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 марта, в Чите открылась выставка детского творчества «Рукотворный мир». Там представлены работы воспитанников дошкольных образовательных учреждений и групп предшкольной подготовки образовательных учреждений Читы совместно с педагогами.

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