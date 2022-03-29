Петропавловск-Камчатский, , 06:54 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском завершили расследование уголовного дела в отношении 72-летнего предпринимателя, который не выплачивал в течение долгого времени зарплату и иные выплаты сотруднику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Бизнесмен Иван Шилов © ИА REGNUM

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Бизнесмен занимался предоставлением сантехнических услуг. С марта 2017 года по сентябрь 2021 года он умышленно не выплачивал зарплату 43-летнему работнику. Сумма долга превысила 2 млн рублей.

Судом наложен арест на имущество бизнесмена на сумму 3 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения дело передадут в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по статье о невыплате заработной платы возбуждено в Астраханской области в отношении директора местной коммерческой фирмы.