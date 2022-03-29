Нанкин, Китай, , 06:53 — REGNUM В общей сложности 25 государственных служащих были привлечены к ответственности за обрушение здания, в результате которого в июле прошлого года погибли 17 человек в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 28 марта агентство Синьхуа.

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Расследование показало, что смертельный инцидент, в результате которого обрушилась пристройка к отелю в городе Сучжоу, был вызван несанкционированными ремонтными работами. Еще семь человек, ответственных за инцидент, были переданы прокурорам в соответствии с законом.

Обрушение произошло 12 июля 2021 года, в результате чего 23 человека оказались под завалами здания. Семнадцать человек погибли и еще пятеро получили ранения.