Видео с пощёчиной Уилла Смита установило рекорд YouTube
Вашингтон, 29 марта, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Видео, в котором показано, как Уилл Смит даёт пощёчину Крису Року во время церемонии вручения «Оскара», побило рекорд ролика видеоблогера MrBeast. Об этом 29 марта сообщает портал Comicbook.
Видео загрузила на свой YouTube-канал британская газета The Guardian. Менее, чем за 24 часа с момента публикации часа оно набрало более 59 млн просмотров. На момент написания этой новости их количество выросло до 65,2 млн. Автор статьи отметил, что просмотры будут расти и далее, поскольку в Академии кинематографических искусств и наук США продолжают обсуждать поступок Смита.
Для справки: в 2021 году MrBeast опубликовал на YouTube видео, в котором были воссозданы сцены из популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». В шоу приняли участие 456 человек, которые соревновались за призовые $456 тыс. За первые 24 часа после публикации ролик видеоблогера набрал 43 млн просмотров.