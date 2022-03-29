Вашингтон, 29 марта, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Видео, в котором показано, как Уилл Смит даёт пощёчину Крису Року во время церемонии вручения «Оскара», побило рекорд ролика видеоблогера MrBeast. Об этом 29 марта сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Люди в черном 3». реж. Барри Зонненфельд. 2012. США Уилл Смит

Видео загрузила на свой YouTube-канал британская газета The Guardian. Менее, чем за 24 часа с момента публикации часа оно набрало более 59 млн просмотров. На момент написания этой новости их количество выросло до 65,2 млн. Автор статьи отметил, что просмотры будут расти и далее, поскольку в Академии кинематографических искусств и наук США продолжают обсуждать поступок Смита.

Для справки: в 2021 году MrBeast опубликовал на YouTube видео, в котором были воссозданы сцены из популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». В шоу приняли участие 456 человек, которые соревновались за призовые $456 тыс. За первые 24 часа после публикации ролик видеоблогера набрал 43 млн просмотров.