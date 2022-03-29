Пекин, , 06:50 — REGNUM Согласно отчету Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), поставки мобильных телефонов в Китае сократились на 31,7% в годовом исчислении до примерно 14,86 млн единиц в феврале, сообщает агентство Синьхуа.

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Поставки мобильных телефонов 5G за этот период составили 11,37 млн единиц, что на 24,5% меньше, сообщает CAICT, научно-исследовательский институт при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

В отчете говорится, что за первые два месяца этого года Китай отгрузил в общей сложности 47,89 млн телефонов, что на 22,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные показали, что в 2021 году Китай отгрузил 266 миллионов телефонов 5G, что на 63,5% больше, чем в 2020 году.