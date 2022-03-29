Новосибирск, 29 марта, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего бывшего главы муниципального образования. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и растрате, сообщили в региональном управлении СКР.

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По данным следствия, летом 2021 года чиновник подписал документы на безвозмездную передачу квартиры стоимостью более 2 млн рублей в Искитимском районе Новосибирской области в собственность лицу, которое ранее уже реализовало право на приватизацию жилья.

В ведомстве уточнили, что вину обвиняемый не признал. Однако было собрано достаточно доказательств. Обвинительное заключение вместе с уголовным делом в ближайшее время будет направлено в суд.