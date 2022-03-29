Чита, , 06:48 — REGNUM Заочный отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» пройдет в Чите 31 марта, сообщает министерство культуры Забайкалья.

«Казачий круг» Министерство культуры Забайкалья

«Участие в конкурсе примут профессиональные и самодеятельные казачьи коллективы, а также отдельные исполнители, представляющие различные жанровые направления — музыкально-песенное, танцевальное, инструментальное, вокальное искусство, празднично-обрядовую культуру из Бурятии и Забайкалья», — рассказали в региональном учебно-методическом центре культуры и народного творчества.

По словам организаторов, второй отборочный этап пройдет 15 апреля в Чите в очном формате, на который будут приглашены победители первого этапа конкурса. Координатором проекта стал учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкалья.

Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» проводится в целях развития культурных традиций российского казачества, духовного и культурного сотрудничества в области казачьей культуры, а также поддержки творческих коллективов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам расширенного заседания Совета атаманов, который всероссийский атаман, заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Николай Долуда провёл в Хабаровском крае, принято решение об активизации работы рабочей группы постоянной окружной комиссии Дальневосточного федерального округа Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества.

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