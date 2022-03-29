Пекин, 29 марта, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Производство и продажи коммерческих автомобилей в Китае упали в феврале, показали последние отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

Китайские автомобили Dongfeng Rich

В прошлом месяце объем производства коммерческих автомобилей в Китае составил 279 000 единиц, что на 18,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи достигли 250 000 единиц, что на 16,6% меньше в годовом исчислении, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей.

В течение первых двух месяцев 2022 года объем производства и продаж коммерческих автомобилей в Китае составил около 624 000 и 594 000 единиц соответственно, что на 24% и 21,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажи автомобилей в Китае в феврале выросли на 18,7% в годовом исчислении до 1,74 млн единиц, показали более ранние данные ассоциации.