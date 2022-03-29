Кумаси, Гана, 29 марта, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Проект строительства внутригородских дорог по контракту с китайской компанией стартовал 25 марта во втором по величине городе Ганы — Кумаси, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Francisco Anzola Город Аккра — Гана

Проект протяженностью 100 км, осуществляемый компанией Sinohydro Corporation Limited, включает дренажные работы, земляные работы и покрытие дорог битумным покрытием, что, как ожидается, улучшит дорожную сеть и облегчит транспортировку внутри города.

Выступая на церемонии закладки фундамента, вице-президент Ганы Махамуду Бавумия выразил радость по поводу того, что проект строительства внутригородской дороги Кумаси может начаться вовремя.

«Мы благодарны правительству Китая за сотрудничество, которое существует между нашими двумя странами. В рамках нашего взаимного сотрудничества еще многое предстоит сделать», — сказал Бавумия.

Посол Китая в Гане Лу Кун поблагодарил ганских и китайских инженеров за то, что они остались на своих постах и провели отличную подготовку к началу проекта, несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19.

«Я твердо верю, что, если китайцы и жители Ганы возьмутся за руки, а также благодаря вашей мудрости и усердию, проект, несомненно, станет свидетелем быстрого и качественного прогресса», — сказал Лу.