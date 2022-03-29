Китай приступил к строительству битумной дороги в Гане
Кумаси, Гана, 29 марта, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Проект строительства внутригородских дорог по контракту с китайской компанией стартовал 25 марта во втором по величине городе Ганы — Кумаси, сообщает агентство Синьхуа.
Проект протяженностью 100 км, осуществляемый компанией Sinohydro Corporation Limited, включает дренажные работы, земляные работы и покрытие дорог битумным покрытием, что, как ожидается, улучшит дорожную сеть и облегчит транспортировку внутри города.
Выступая на церемонии закладки фундамента, вице-президент Ганы Махамуду Бавумия выразил радость по поводу того, что проект строительства внутригородской дороги Кумаси может начаться вовремя.
Посол Китая в Гане Лу Кун поблагодарил ганских и китайских инженеров за то, что они остались на своих постах и провели отличную подготовку к началу проекта, несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19.