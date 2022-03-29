Пекин, 29 марта, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Согласно отчету Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, производство электроники в Китае продолжало неуклонно расти в течение первых двух месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Электроника

С января по февраль добавленная стоимость крупных производителей электроники выросла на 12,7% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 7,5%, наблюдаемым в целом в промышленном секторе, говорится в отчете. При этом, промышленность внесла огромный вклад в промышленный рост страны.

За двухмесячный период темпы роста инвестиций в основной капитал в электронной промышленности составили 35,1%, что на 15,3 процентных пункта выше, чем рост национальных промышленных инвестиций.

Стоимость экспорта китайской электронной продукции за этот период увеличилась на 11,4% в годовом исчислении. Согласно отчету, из-за высокой базы сравнения в прошлом году темпы роста были на 5,5 процентных пункта ниже, чем в среднем по стране по промышленности.