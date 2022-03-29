Пекин, 29 марта, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Стоимость чистых активов китайских фондов публичного размещения акций к концу февраля составила 26,34 трлн юаней ($4,13 трлн), свидетельствуют данные Ассоциации по управлению активами Китая, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По состоянию на конец прошлого месяца, в общей сложности 9 491 фондами публичного размещения управляли 138 компаний по управлению фондами, по данным ассоциации, отраслевого органа, контролируемого китайским регулятором ценных бумаг.

В разбивке объем закрытых фондов превысил 3,09 трлн юаней, в то время как объем открытых фондов составил более 23,24 трлн юаней, показали данные.