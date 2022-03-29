Пекин, , 06:39 — REGNUM Китайская компания по производству электроники Xiaomi сообщила о значительном росте выручки в 2021 году, в то время как ее ежегодные поставки и доля рынка достигли рекордно высокого уровня, сообщает агентство Синьхуа.

Xiaomi Jon Russell

В 2021 году выручка компании выросла на 33,5% в годовом исчислении до 328,3 млрд юаней (около $51,5 млрд). Пекинский производитель смартфонов сообщил, что его скорректированная чистая прибыль в прошлом году достигла 22 млрд юаней, увеличившись на 69,5% в годовом исчислении.

Выручка Xiaomi в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 21,4% в годовом исчислении до 85,6 млрд юаней, а скорректированная чистая прибыль выросла на 39,6% до 4,5 млрд юаней, говорится в последнем заявлении компании. По данным компании, Xiaomi заняла третье место в мире по объему поставок смартфонов в прошлом году с долей рынка 14,1%.