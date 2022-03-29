Токио, , 06:35 — REGNUM Япония в связи с ростом цен на нефть и другие энергоресурсы примет дополнительные меры, направленные на поддержку национальной экономики. Об этом министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда 29 марта заявил на пресс-конференции в Токио.

Цены на бензин Горбаруков Александр © ИА REGNUM

По его словам, поручение разработать пакет мер по поддержке экономики на фоне роста цен на нефть дал правительству премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Коити Хагиуда «Со своей стороны мы будем проводить диверсификацию наших источников закупок, чтобы не было препятствий для стабильных поставок энергоресурсов и сырья. Мы также намерены усилить финансовую поддержку малых и средних предприятий».

До конца апреля правительство утвердит продление текущих мер субсидирования продающих бензин компаний и повышение размера компенсации с 5 иен (0,043 доллара) до 25 иен (0,22 доллара) на литр бензина. Эти расходы планируется оплачивать из резервного фонда для противодействия коронавирусу, объём которого на данный момент составляет 5 трлн иен (40,2 млрд долларов).

Предполагается также включить в документ план действий в связи с ростом цен на продовольственные товары.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония в рамках антироссийских санкций с 5 апреля запрещает поставки в Россию автомобилей премиального класса, драгоценных камней и других предметов роскоши.

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