Якутск, , 06:43 — REGNUM На поддержание стабильности в Якутии и обеспечение развития в условиях санкционного давления заложили в бюджете региона 14,9 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 марта в пресс-службе правительства республики.

Деньги Anton Starikov

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Решение об увеличении этой суммы ещё на 1,9 млрд рублей было принято на заседании по развитию экономики региона. Финансируемые меры нужны для обеспечения стабильности в сферах занятости и доходов населения, завоза продовольствия, поддержки ЖКХ, промышленности, сельского хозяйства и малого бизнеса. Глава Якутии акцентировал внимание на своевременности корректировки этих мер и внедрении новых по необходимости.

«Мы должны понимать, что этот план — не догма, он решает оперативные вопросы продовольственной безопасности, Северного завоза, лекарственной безопасности, занятости и поддержки основных отраслей экономики. Но нужно понимать, что каждый день появляются новые вызовы. Начало строительного сезона, пожароопасного сезона, посевной, подготовка к летнему отдыху детей. Все эти задачи требуют дополнительного внимания и проработки», — отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на поддержку отраслей региона в условиях санкционного давления планировалось потратить более 13 млрд рублей. Часть из этих средств предполагалось потратить на достижение национальных целей к 2030 году.