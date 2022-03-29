Канберра, , 06:34 — REGNUM Первый авиарейс с грузом гуманитарной помощи для жителей Украины организовали Австралия и Великобритания. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба МИД Австралии.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Как уточнила глава австралийского внешнеполитического ведомства глава Марис Пейн, первый из двух самолётов с гуманитарной помощью будет отправлен на Украину уже 29 марта в адрес Управления ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в рамках гуманитарного партнерства между Австралией и Великобританией.

По словам Пейн, в рамках гуманитарной помощи были закуплены предметы первой необходимости, в том числе обогреватели на дизельном топливе, одеяла, гигиенические наборы, лампы на солнечных батареях, кухонные принадлежности и наборы для сооружения временного убежища.

Глава МИД Австралии пояснила, что Великобритания организовала закупку гуманитарного груза и его доставку, а Австралия покрыла большую часть затрат. Груз будет доставлен в Польшу, а затем на территорию Украины. Распределение помощи среди беженцев осуществит УВКБ ООН. По словам Пейн, такой способ доставки гуманитарной помощи является самым быстрым и простым, при этом груз гарантированно попадёт по назначению.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский обсудили в телефонном режиме вопросы оказания поддержки Украине и ужесточения санкций в отношении России.

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