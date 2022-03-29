Пекин, , 06:33 — REGNUM Логистический сектор Китая сообщил о стабильном росте в первые два месяца года в рамках специального отраслевого отчета, сообщает агентство Синьхуа.

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Социальная логистика выросла на 7,2% в годовом исчислении за первые два месяца до 51,8 трлн юаней (около $8,13 трлн), превысив уровень до пандемии в 2019 году, сообщила Китайская федерация логистики и закупок.

Логистика промышленной продукции выросла на 7,5%, в то время как объем высокотехнологичного производства и производства оборудования вырос на 14,4% и 9,6% соответственно.

Общий доход логистической отрасли за этот период вырос на 9,7% в годовом исчислении до 1,6 трлн юаней.