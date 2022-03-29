Пекин, , 06:30 — REGNUM Баланс кредитов, выданных китайскими банковскими и финансовыми учреждениями предприятиям, основанным на технологиях, к концу 2021 года вырос на 23,2% по сравнению с началом года, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая, рост был на 12,1 процентных пункта выше, чем средние темпы роста всех кредитов. К концу прошлого года банковские учреждения по всей стране открыли в Китае 959 филиалов, связанных с наукой и технологиями, что на 14,4% больше, чем в прошлом году.

В прошлом году комиссия настоятельно призвала банки и страховые учреждения предоставлять более качественные услуги для отрасли научно-технических инноваций.