Хабаровск, 29 марта, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Хабаровске вывели новый сорт пшеницы «Далира».

Agrobk.ru Пшеница

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«Новый сорт пшеницы прошёл государственное сортоиспытание и включен в Госреестр селекционных достижений, рекомендованных для выращивания в регионах РФ», — сообщил в телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Он добавил, что сотрудники отдела селекции зерновых культур Дальневосточного НИИ сельского хозяйства занимались селекцией сорта яровой пшеницы «Далира» восемь лет.

Новый сорт вывели методом индивидуального отбора из гибридной популяции от скрещивания пшеницы белорусского сорта «Дарья» и хабаровского «Лира-98». Отсюда и название нового сорта.

Размножением «Далиры» заинтересовались селекционеры Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, правительству Казахстана нужно срочно разработать программу по выведению новых сортов семян.