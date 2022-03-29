Пекин, , 06:28 — REGNUM В Китае наблюдается заметное развитие вычислительной мощности, которая заняла второе место в мире в период 2021—2022 годов, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Отчет, совместно составленный Университетом Цинхуа, Международной корпорацией данных и китайской IT-фирмой Inspur, содержит всестороннюю оценку вычислительной мощности, эффективности, приложений и инфраструктуры 15 крупнейших экономик за этот период.

Согласно отчету, Китай выделяется в области вычислений с использованием искусственного интеллекта, цифровой трансформации производства и многих других областях.

Отмечая, что вычислительные мощности стали движущей силой в продвижении цифровой экономики, в докладе говорится, что увеличение инвестиций в ИТ окажет усиленное и долгосрочное влияние на экономический рост.

В прошлом месяце Китай одобрил проект, предусматривающий строительство восьми национальных вычислительных центров, и планирует построить 10 национальных кластеров центров обработки данных.

Проект указывает на то, что стратегия страны по направлению большего количества вычислительных ресурсов из восточных регионов в менее развитые, но богатые ресурсами западные регионы находится в самом разгаре.