Пекин, 29 марта, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2» отделился от основного модуля космической станции страны днем 27 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Chinaspaceflight.com Космический грузовик Тяньчжоу

В 15:59 по пекинскому времени «Тяньчжоу-2» покинул основной модуль космической станции «Тяньгун» после выполнения всех запланированных задач, сообщило агентство.

Во время своей работы на орбите «Тяньчжоу-2» провел серию расширенных прикладных испытаний. Сейчас он находится в хорошем состоянии и войдет в атмосферу Земли в соответствующее время под наземным контролем, добавило агентство.

«Тяньчжоу-2» — первый грузовой корабль, отправленный в космос на этапе проверки ключевых технологий китайской космической станции. Перевозя 6,8 тонны припасов для космической станции, он был запущен с космодрома Вэньчан на побережье южной островной провинции Хайнань 29 мая 2021 года.