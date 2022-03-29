Владивосток, 29 марта, 2022, 06:28 — ИА Регнум. В Хабаровском крае благодаря импортозамещению в части сырья и материалов мясоперерабатывающие предприятия в условиях санкций работают в штатном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Unsplash Мясной прилавок

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Колбасу, мясные деликатесы, а также полуфабрикаты в крае производят 29 предприятий.

«Почти 90% используемого в производстве сырья — отечественное. Остальное мы завозим, в основном, речь идёт о говядине. Среди её поставщиков — компании из Бразилии и Аргентины. Постепенно наши предприятия переходят на российское сырье. В производстве используется оборудование российского и белорусского производства», — пояснил начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхоза и продовольствия края Светлана Абдалова.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы производства увеличит Хатасский свинокомплекс в Якутии. В том числе с помощью увеличения выпуска продукции этого предприятия в республике намерены решать проблему производственной безопасности.