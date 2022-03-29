Пекин, , 06:15 — REGNUM Объем кредитов, выданных частному бизнесу в Китае, вырос в 2021 году, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.

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По состоянию на конец прошлого года непогашенные кредиты частным фирмам составили 52,7 трлн юаней ($8,27 трлн), что на 5,5 трлн юаней больше относительно начала года, показали данные Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая. По данным комиссии, эта цифра представляет собой рост в годовом исчислении на уровне 11,5%.

Комиссия добавила, что будет продолжать призывать банковские и страховые учреждения к расширению финансовых услуг с помощью мер по предоставлению кредитов частным фирмам справедливым, точным и эффективным способом и диверсификации продуктов для удовлетворения их потребностей в финансировании.

Частные фирмы Китая продемонстрировали значительный рост за последнее десятилетие в условиях благоприятной политической среды, увеличившись с 10,86 млн предприятий в 2012 году до 44,58 млн в 2021 году, что составляет 92,1% предприятий по всей стране.