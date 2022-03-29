Политолог: Турция будет создавать очаги напряженности в Закавказье
Анкара, 29 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Анкара, используя ситуация вокруг Украины, будет пытаться усилить свои позиции в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.
«Очевидно, что Турция пытается усилить свои позиции на Южном Кавказе: с одной стороны, она инициировала процесс нормализации отношений с Ереваном, а с другой — посредством Баку идет на эскалацию ситуации в Карабахе, пытаясь всячески дискредитировать там работу миротворческих сил России. Пока Россия занята Украиной, и Запад, и Турция будут создавать новые очаги напряжённости для России и в регионе Южного Кавказа. Турция попытается этот момент использовать по максимуму в свою пользу», — сказал эксперт.
Напомним, что начиная с 24 марта, резко обострилась обстановка в Нагорном Карабахе. Азербайджанские войска перешли линию соприкосновения. Российские миротворцы предпринимают усилия по нормализации ситуации.