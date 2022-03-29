Анкара, 29 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Анкара, используя ситуация вокруг Украины, будет пытаться усилить свои позиции в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

«Очевидно, что Турция пытается усилить свои позиции на Южном Кавказе: с одной стороны, она инициировала процесс нормализации отношений с Ереваном, а с другой — посредством Баку идет на эскалацию ситуации в Карабахе, пытаясь всячески дискредитировать там работу миротворческих сил России. Пока Россия занята Украиной, и Запад, и Турция будут создавать новые очаги напряжённости для России и в регионе Южного Кавказа. Турция попытается этот момент использовать по максимуму в свою пользу», — сказал эксперт.

Напомним, что начиная с 24 марта, резко обострилась обстановка в Нагорном Карабахе. Азербайджанские войска перешли линию соприкосновения. Российские миротворцы предпринимают усилия по нормализации ситуации.