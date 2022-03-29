Пекин, , 06:13 — REGNUM Индекс цен на дорожную логистику в Китае снизился в феврале в годовом исчислении, частично из-за недельного Праздника весны, показали отраслевые данные, передает 27 марта агентство Синьхуа.

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Индекс составил 98,3 пункта в прошлом месяце, снизившись на 0,9% в годовом исчислении и снизившись на 2,19% в месячном исчислении, согласно исследованию, совместно проведенному Китайской федерацией логистики и закупок и Китайской компанией. Опрос объяснил снижение главным образом снижением спроса во время Праздника весны, который закончился 6 февраля.

Ожидается, что отрасль дорожной логистики восстановится на основе благоприятных рыночных ожиданий и координации спроса и предложения. Индекс цен на дорожную логистику в Китае основан на средней цене за последнюю неделю декабря 2012 года, с начальной точкой месячного индекса в 100 пунктов.