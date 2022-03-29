Абакан, , 06:08 — REGNUM Хакасский Новый год — Чыл пазы — отпраздновали в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве культуры.

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Чыл пазы (буквальный перевод — «голова года») символизирует начало годового цикла. Это время пробуждения природы. Согласно старинным верованиям, после суровой зимы на землю возвращаются духи-покровители «чайааны».

Главное торжество развернулось 26 марта на территории республиканского сельскохозяйственного рынка. Жителям и гостям Хакасии показали яркую театрализованную постановку «Хан пиглер» — «Богатыри хакасского народа».

Республиканский Совет старейшин хакасского народа наградил тех, кто внёс весомый вклад в развитие Хакасии в прошедшем году. Звание «Человек года» присвоено девяти жителям Хакасии.

Всего в праздновании приняли участие сотни жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии ожидают наплыва туристов в этом туристическом сезоне.

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